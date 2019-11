A Torino la mostra “DAM”

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cultura

Sono esposti fino al 6 gennaio alla Galleria Sabauda dei Musei Reali di Torino i lavori dei “giovani designer per i Musei italiani” selezionati attraverso un progetto promosso da Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact) – Direzione generale musei insieme con Comune di Modena e “Gai” Associazione per il Circuito dei Giovani artisti italiani. Obiettivo: affrontare il tema del cambiamento nell’ambito museale, in particolare in merito alla comunicazione a tutti i livelli del patrimonio culturale italiano, ai servizi e all’accoglienza del pubblico, anche con opportunità del digitale, realtà aumentata, esperienza emozionale.

Il concorso, che ha portato alla mostra “Dam – Design and Museums” per una riflessione su forme nuove di fruizione di musei e luoghi della cultura, si è rivolto a creativi under 35 – designer, artisti, architetti, studenti – invitandoli a elaborare un progetto riferito all’accessibilità e ai mezzi di comunicazione per migliorare l’accoglienza del pubblico e dell’utenza della Pinacoteca Nazionale di Siena.

Hanno partecipato 38 giovani creativi tra gruppi e singoli provenienti da tutta Italia e sono stati presentati 22 progetti di Design dei Servizi, innovativi e originali, mirati ad ampliare l’esperienza culturale, arricchire la fruibilità e le emozioni attraverso l’ideazione di contenuti e dispositivi innovativi.

Una selezione delle migliori proposte, con i progetti premiati, è stata presentata a luglio alla Pinacoteca di Siena per poi diventare mostra itinerante che dal 19 novembre fa tappa a Torino ai Musei Reali.

I tre progetti vincitori protagonisti della mostra “Dam” sono di Ece Özdil con “Un’esperienza autentica e contemporanea per la Pinacoteca Nazionale di Siena”; Enrico Giori con “Pinacoteca\21st”; e il Gruppo MBR di Maria Monna, Francesca Roca, Giada Boromello e Vanessa Monna con “Aperta Parentesi”. I giovani designers hanno ideato una comunicazione integrata per la Pinacoteca, sviluppando una visual identity, materiali e brochures informative, didascalie e pannelli informativi interni e la proposta di un’inedita segnaletica urbana che guida fino al museo i visitatori da ogni punto della città. Si prevede di utilizzare la proposta vincitrice del primo Premio come documento di indirizzo per l’elaborazione di un progetto esecutivo che rinnovi e promuova una nuova immagine del museo senese.

La mostra si completa con i sei progetti, segnalati tra i 38 partecipanti, di Eliana Adragna con Samuele Sacchetto (Gruppo Elisam); Camilla Panzeri e Massimiliano Boz (Gruppo Boz_Panzeri); Claudio Di Paola Ficarella con Roberta Nicosia (Gruppo Jedi); Silvia Lomi con Andrea Da Villa (Gruppo S+A); Gianluca Micheli con Maria Vittoria Modugno e Ilaria Todeschini (Gruppo omdesignstudio); Filippo Tognocchi.

Il particolare allestimento espositivo è stato ideato dagli studenti del Master in Exhibit & Public Design dell’Università La Sapienza di Roma. Tutte le informazioni sul progetto “Dam” sul sito (www.giovaniartisti.it).

(21 novembre 2019)

