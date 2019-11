Stupefacenti: un arresto a Barriera Milano

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Arrestato a Barriera Milano un cittadino straniero per reati inerenti agli stupefacenti. Il fatto risale a lunedì pomeriggio, quando un trentasettenne nigeriano, già noto agli investigatori, è stato notato a bordo di una bicicletta in via Aosta.

L’uomo, avvedutosi della Volante, è sceso dal mezzo ed ha adagiato la bici ad un muro, continuando a camminare a piedi. Agganciata al manubrio, lasciava una busta della spesa. Raggiunto e sottoposto a controllo, il trentasettenne è stato trovato in possesso di una involucro in cellophane contenente 6 grammi di cannabinoidi. Invece, all’interno dello shopper lasciato sul manubrio della bicicletta, è stato accertato che l’uomo trasportava un grosso involucro in cellophane, come fosse verdura; che invece, una volta analizzata e pesata, si è rivelata essere marijuana per un peso di quasi 1 kg. La perquisizione domiciliare ha consentito, inoltre, il rinvenimento ed il sequestro a suo carico di circa 80 grammi di crack e materiale utile al confezionamento dello stupefacente. L’uomo, irregolare., con precedenti specifici per analoghi reati, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

(21 novembre 2019)

