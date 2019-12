Due arresti a Porta Nuova per furto aggravato

Mercoledì 25 dicembre, personale del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria di Torino Porta Nuova hanno arrestato due cittadini italiani autori del furto di una borsa ai danni di una donna, che si trovava in compagnia di un’amica, in procinto di partire con il treno per trascorrere il Natale con i propri familiari e amici.

Gli autori, un uomo e una donna, hanno dapprima individuato la vittima ed usato poi uno stratagemma per poterla derubare: la ragazza ha avvicinato la donna e l’ha distratta chiedendole l’orario, mentre il complice le ha sottratto la borsa dandosi poi a precipitosa fuga all’interno della stazione. Le due donne hanno reagito urlando; la pattuglia della Polizia Ferroviaria che in quel momento era in servizio di vigilanza all’interno dello scalo, attirata dalle urla e accorgendosi della fuga dei ragazzi, si poneva subito all’inseguimento, riuscendo a bloccarli e a recuperare la refurtiva.

Accompagnati in ufficio si effettuavano gli accertamenti di rito e si identificavano i due giovani; si tratta di un ventitreenne italiano, M.J., e di una diciannovenne, anch’ella italiana, entrambi tossicodipendenti. Il ragazzo è già noto alle Forze dell’Ordine perché in passato ha commesso altri reati analoghi. La ragazza, invece, è incensurata.

(27 dicembre 2019)

