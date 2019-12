L’area dell’ex magazzino comunale di via Palermo sarà riqualificata con la realizzazione di due fabbricati a destinazione commerciale, la sistemazione dell’area verde e la creazione di un nuovo parcheggio. L’area su cui si interverrà è quella su cui esistevano due fabbricati (i magazzini del vecchio economato comunale), ampiamente degradati e con presenza di amianto. La zona è stata completamente riqualificata con la bonifica ambientale e sono state effettuate procedure di analisi del terreno con il successivo smaltimento del materiale inquinante. Nell’attesa della conclusione dei lavori l’area verrà preservata e messa in sicurezza .

Alessandria, riqualificazione urbana dell’area dell’ex Magazzino di Via Palermo

