Alessandria, Istituito Ufficio Edilizia Scolastica e relativi lavori in corso

Nell’ambito della riorganizzazione ed efficientamento degli uffici Comunali è stato istituito l’Ufficio Edilizia Scolastica all’interno del settore Lavori Pubblici del Comune di Alessandria. L’ufficio nasce per dare una risposta concreta alle esigenze sempre più contingenti in materia di manutenzione degli edifici scolastici.

A seguito di verifiche effettuate sulla scuola Montanari a Castelceriolo, l’ufficio Edilizia Scolastica ha predisposto un progetto di ripristino della copertura dell’edificio. La struttura presentava, infatti, alcuni problemi di infiltrazioni d’acqua che si sono evidenziati, in particolare, in occasione degli eventi alluvionali dello scorso mese di novembre. E’ stato redatto un progetto esecutivo e i lavori sono iniziati lo scorso 7 gennaio.

Le attività di ripristino della copertura, urgenti e non rinviabili alla pausa estiva, dureranno circa due mesi e non prevedono alcuna interruzione dell’attività didattica.

“I lavori, che abbiamo avviato non comporteranno alcuna sospensione della attività didattica: i ragazzi potranno continuare a frequentare il plesso scolastico in tutta sicurezza – ha precisato l’assessore all’Edilizia Scolastica del Comune di Alessandria, Silvia Straneo -. Allo stato attuale, i lavori si svolgeranno senza interferire con le lezioni, salvo possibili trasferimenti all’interno della scuola stessa, in aule al pian terreno, in presenza di eventuali lavorazioni più rumorose. Inoltre – ha puntualizzato l’ Assessore Straneo – tale obiettivo si è potuto realizzare in quanto questa Amministrazione comunale, in fase preliminare, ha predisposto un progetto con la relativa esecuzione dei lavori, tenendo conto della contemporaneità degli stessi con le attività scolastiche in corso”.

I lavori sulla scuola Montanari non sono gli unici che si svolgeranno in Fraschetta. Sono già stati avviati lavori di riammodernamento anche alla scuola Casaleggio di Bettale. Nei primi giorni di febbraio si interverrà sulle coperture degli edifici scolastici di San Michele e Valmadonna, sempre garantendo l’attività didattica negli istituti stessi.

(20 gennaio 2020)

