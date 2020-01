di Redazione #Asti twitter@torinonewsgaia #Cultura

Torna il Mercatino dei Libri della Biblioteca Astense Giorgio Faletti: grazie alla collaborazione dei volontari dell’associazione L’AltraAsti, sabato 25 gennaio dalle 9 alle 12,30 in via Goltieri 3a sarà possibile acquistare volumi di ogni genere, soprattutto romanzi, ma anche saggi di economia, politica, sociologia, pedagogia, medicina, religione, storia locale, da 1 euro in su. Un’occasione per i lettori di fare rifornimento di buoni libri in buono stato. Inoltre saranno disponibili anche le borse con il marchio Alto Volume ideato da Giorgio Faletti e le magliette di Passepartout con il disegno realizzato dal fumettista Sergio Ponchione.

Sempre sabato mattina di terranno due lezioni di Origami, alle 10 e dalle 11,30, aperte anche agli adulti. Verranno realizzati cestini origami a forma di micino e cagnolino.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni: Masae Takanashi (whatsapp) 3331818521.

(20 gennaio 2020)

