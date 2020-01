D’intesa con la Prefettura di Alessandria un seggio per le elezioni in Perù a Torino

di Redazione #Politica twitter@torinonewsgaia #Perù

D’intesa con la Prefettura di Alessandria (Area II Elettorale), l’Ambasciata del Perù in Italia, tramite il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha comunicato che, in occasione delle elezioni del Congresso del Perù indette per domenica 26 gennaio 2020, è istituito – presso il V Padiglione di Torino Esposizioni, sito in Viale Ceppi n. 36 a Torino – il seggio elettorale ove i cittadini peruviani residenti in Piemonte potranno esercitare il diritto di voto.

(22 gennaio 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata