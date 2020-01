Torino: sfida gli agenti sicuro di farla franca ma poi gli trovano droga in casa

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Gli agenti del Commissariato Barriera Milano hanno notato due giovani armeggiare con un frigorifero, sul balcone di casa, come se stessero nascondendo qualcosa. Così hanno chiesto di entrare nell’appartamento a due giovani fratelli senegalesi di 18 e 20 anni, per procedere ad un controllo trovando subito mille euro in contanti e materiale utile al confezionamento di sostanza stupefacente, quali involucri, lamette e taglierini.

A quel punto uno dei due, ha sfidato gli agenti dicendo loro: “Tanto se non trovate la droga a casa non potete arrestarmi”. Ed infatti dietro il frigo gli agenti hanno trovato sessanta dosi di crack ed arrestati i due fratelli entrambi non in regola con i documenti.

(22 gennaio 2020)

