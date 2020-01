Torino, sequestrati 26 kg di marjiuana

Sono in corso ulteriori accertamenti.

Un giovane albanese classe 1990, incensurato ed irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato fermato sulla sua auto con 26kg di marjiuana a bordo. Il giovane si è da subito rifiutato di collaborare con gli agenti e non ha fornito indicazioni né sulla provenienza della droga né sul suo ruolo.

