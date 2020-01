Torino città del Cinema, arriva la rassegna “Play out loud. Sette film sul pentagramma”. Primo appuntamento martedì 28 gennaio

di Redazione, #Torinno twitter@torinonewsgaia #Cinema

Play It Loud! Sette film sul pentagramma, la rassegna organizzata da AIACE Torino e dedicata a cinema e musica, prende il via martedì 28 gennaio al Cinema Centrale, ore 21.30, con il film 24 Hour Party People di Michael Winterbottom (Gran Bretagna 2002, 117’)

Manchester 1976: ispirato da un concerto degli allora sconosciuti Sex Pistols il presentatore televisivo Tony Wilson (Steve Coogan) fonda la Factory Records, etichetta a cui si legheranno gruppi come i Joy Division, A Certain Ratio, New Order, Happy Mondays e molti altri. Nel film le vicende di queste band s’intersecano con quelle del club Haçienda, di proprietà della stessa Factory Records, destinato a diventare la mecca della Club Culture. Attraverso gli occhi dello stesso Wilson, camaleontico guru della cosiddetta “Madchester”, il racconto di un quindicennio, dagli albori del punk fino al 1992, che rese la città inglese e la sua innovativa comunità musicale famose nel mondo.

Introduce Alberto Campo. Critico musicale e progettista culturale, collabora con “La Repubblica”, “Billboard Italia”, “Il Tascabile” e “Il Giornale della Musica”. Cura a Trento la rassegna di concerti “Transiti” e il festival “Distretto 38”.

Ingresso gratuito per i soci AIACE (tessera 2020 acquistabile direttamente al cinema); per i non soci, usuali tariffe del cinema.

INFO: AIACE Torino, Galleria Subalpina 30, Torino | tel. 011 538962 | aiacetorino@aiacetorino.it | www.aiacetorino.it

L’iniziativa fa parte di Torino Città del Cinema 2020. Un film lungo un anno, un progetto di Città di Torino, Museo Nazionale del Cinema e Film Commission Torino Piemonte, con il sostegno di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, in collaborazione con Regione Piemonte, Fondazione per la Cultura Torino.

www.torinocittadelcinema2020.it

(27 gennaio 2020)

