Il progetto approvato sarà ora sottoposto ai consigli circoscrizionali. Dopo la progettazione definitiva e le procedure di affidamento, il cronoprogramma prevede per il mese di giugno del 2020 l’aggiudicazione dei lavori, i cui cantieri si susseguiranno a partire dal mese di luglio e fino al maggio del 2021.

Le località di intervento sono suddivise in 12 lotti : 10 di carattere territoriale, corrispondenti alle ex-circoscrizioni amministrative della Città, uno finalizzato alla realizzazioni di modifiche viabili relative a rinnovi semaforici e alla nuova posa o alla riparazione delle barriere stradali tipo guard-rails e un ultimo destinato alla manutenzione delle pavimentazioni lapidee, in particolare della zona centrale aulica. L’elenco di interventi da effettuare è stato elaborato sulla base di una mappatura realizzata grazie a segnalazioni di altri servizi comunali, di cittadini, commercianti, associazioni e delle Circoscrizioni: la spesa prevista è di 6 milioni e 800 mila euro .

Questa mattina la Giunta Comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per lavori di manutenzione e riqualificazione di vie, strade e piazze cittadine.

Torino, manutenzioni stradali. La Giunta approva progetti per 6 milioni e 800 mila euro

