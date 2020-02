È questo l’argomento della mostra che venerdì 14 febbraio alle ore 17 sarà inaugurata nel Centro di documentazione pedagogica della Città di Torino, in corso Francia 285: “ Una famiglia, tutti i colori”, promossa dall’associazione Mamme per la pelle è una grande mostra fotografica contro il razzismo.

Quali sono i colori che descrivono davvero un individuo? Non è certo il colore della pelle a distinguere le persone, tantomeno a definire fantomatiche “razze” che non trovano alcun fondamento scientifico.

Tutti i colori della famiglia in mostra al centro di documentazione pedagogica di Torino

