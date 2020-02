Domenica 16 febbraio arriva il Carnevale alessandrino. Per la prima volta in diretta tv grazie a Radio Gold TV

di Redazione, #Alessandria twitter@torinonewsgaia #Carnevale2020

Domenica 16 febbraio la Città di Alessandria festeggerà il Carnevale 2020 con un grande evento che interesserà tutto il territorio cittadino: per la prima volta, infatti, i carri allegorici partiranno dal centro città e sfileranno in direzione di piazza Ceriana, lungo un ideale percorso di unione tra centro cittadino ed i diversi epicentri che animano l’intero territorio comunale per favorire l’aggregazione della nostra comunità e garantire il divertimento a grandi e piccoli.

L’evento avrà come punto di ritrovo viale della Repubblica dove, già a partire dalla mattinata, ci saranno spettacoli di intrattenimento e animazione a cura dell’associazione culturale Linguadoc di Torino. Sempre in viale della Repubblica si ritroveranno i carri, pronti per la partenza alle 14.45.

La sfilata sarà aperta dalla Banda Musicale Cantone – Città di Alessandria, dagli sbandieratori dell’associazione Aleramica e dalle majorettes di Villanova d’Asti e seguirà il seguente percorso: partenza da viale della Repubblica, via Savona, cavalcavia di viale Brigata Ravenna, via Carlo Alberto, corso Acqui e arrivo in piazza Ceriana.

All’arrivo, in piazza Ceriana, saranno presenti stand e giochi e, alle 17, si svolgerà la tradizionale lettura della Businà a cura di Gianni Pasino. Seguirà la premiazione dei carri e dei gruppi a piedi.

Lungo tutto il percorso della sfilata i negozi saranno aperti con allestimenti di vetrine a tema.

Tutta la manifestazione sarà trasmessa, per la prima volta, in diretta Tv a cura di Radio Gold Tv sul canale digitale terrestre 654: interviste, intrattenimenti, commenti live saranno visibili in tutto il Piemonte. La diretta sarà trasmessa anche sul sito www.radiogold.it e sui canali social. Presenterà la giornata il dj Stefano Venneri.

Il Carnevale alessandrino 2020 è organizzato dal Comune di Alessandria in collaborazione con l’associazione ‘Attività e Commercio di corso Acqui’ e con il sostegno di Alegas e del Gruppo Amag.

Per una ottimale organizzazione dell’evento collaboreranno nel corso della giornata il Gruppo di Protezione Civile Comunale, l’Unione Nazionale Arma Carabinieri Onlus, i Bersaglieri, i volontari del Corpo di Polizia Municipale, Castellazzo Soccorso.

Il Carnevale al quartiere Cristo non si concluderà con la giornata di domenica 16 febbraio, ma seguiranno altri due appuntamenti, martedì 25 febbraio, con giochi e animazioni in maschera presso il centro Don Bosco e presso il Punto D, in via Parini 21, dalle 16 alle 18. Questo il commento del vicesindaco del Comune di Alessandria, Davide Buzzi Langhi:

Gli importanti elementi di novità che caratterizzano l’edizione 2020 del Carnevale non possono che incontrare il favore della nostra Amministrazione. Il carnevale partirà dal centro città per concludersi in piazza Ceriana per unire simbolicamente, in un ideale carosello di musica e divertimento, tutti gli spazi della nostra Città. Non si tratta, quindi, solo della modifica di un percorso stradale, ma di una scelta consapevole che va interpretata come volontà e attenzione di una intera comunità per tutte le realtà locali che la compongono, valorizzandone gli aspetti di intraprendenza e vivacità. Alla tradizionale sfilata si assoceranno spettacoli di intrattenimento, sia in viale della Repubblica sia lungo l’intero percorso che, unitamente alle aperture dei negozi del quartiere, daranno ulteriore prestigio alla kermesse. Sarà un’occasione di svago e di festa da vivere con partecipazione, nel rispetto della nostra tradizione.

Continua l’assessore alle Manifestazioni ed Eventi, Cherima Fteita:

Sarà un momento di festa per piccoli e grandi che interesserà tutta la nostra Città. Abbiamo promosso con entusiasmo l’innovazione dell’edizione 2020 del nostro carnevale che, per la prima volta, diventa espressione di un’unica strategia e concretizza un lavoro sinergico di tutto il territorio. Il tradizionale corteo di carri e gruppi mascherati accompagnati da intrattenimenti di vario genere sarà una occasione per divertirsi e fare festa insieme. Voglio ringraziare tutti i partecipanti, il pregevole dinamismo dell’associazione ‘Attività e Commercio’ di corso Acqui, gli sponsor, il Gruppo Amag e Alegas in particolare, e tutti quanti hanno messo in gioco la loro professionalità per concretizzare ancora una volta, un evento di sicuro successo. Non mancate! Un grande evento che unisce Centro e Cristo – ha dichiarato Roberto Mutti, presidente dell’Associazione Attività e Commercio di Corso Acqui -, una collaborazione importante per valorizzare il territorio. Il Carnevale vedrà i nostri commercianti protagonisti con le vetrine: è la prima di una lunga serie di eventi al Cristo che anche quets’anno vuole essere protagonista”.

“Questo è il 18 anno consecutivo in cui conduco il Carnevale Alessandrino, una bella soddisfazione, nella mia Città che mi ha dato tanto – ha concluso Stefano Venneri dj di Radio Gold e conduttore del Carnevale -. Quest’anno un Carnevale tutto nuovo nel segno del rilancio di un evento che piace a grandi e piccoli.

(11 febbraio 2020)

