Aggrediti due torinesi di origine cinese. Appendino è loro vicina insieme alla Città

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Razzismo

Avendo la Sindaca di Torino appreso “della recente, intollerabile, aggressione razzista ai danni di due cittadini torinesi di origine cinese” la Sindaca di Torino che viene dal partito che ha fatto della violenza verbale, dell’aggressione verbale violenta dell’avversario una bandiera, manifesta insieme “all’assessore Giusta” e ribadisce “a loro e alla comunità italo-cinese di Torino la vicinanza di tutta la Città, sentimento già espresso la scorsa settimana in occasione del pranzo con i rappresentanti della comunità. Ci teniamo inoltre a ringraziare per la professionalità e la sensibilità i carabinieri della compagnia Torino Oltredora, con cui la Città ha collaborato negli ultimi anni proprio al progetto per il contrasto ai crimini d’odio razzisti G3P-R”.

Così in un comunicato della città la sindaca di Torino, Chiara Appendino.

(12 febbraio 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata