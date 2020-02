Trova portafogli con 1720 euro e lo consegna alla Polizia

Grazie alla ragazza, qualche ora più tardi, il ventottenne tornava in possesso di portafoglio e denaro, custoditi presso gli uffici del commissariato Dora Vanchiglia.

Si scopre che il denaro era destinato alla visita di studenti delle scuole superiori in diversi luoghi dell’Olocausto, tour organizzato da una associazione di Bologna, all’interno del progetto “Promemoria Auschwitz”. Il proprietario del portafogli doveva consegnare il denaro ai responsabili del viaggio ma lo aveva smarrito nella confusione durante il trasferimento degli studenti dall’aula ai vari pullman. Il giovane, un cittadino italiano di 28 anni, aveva immediatamente avvisato la vigilanza del campus del fatto e che all’interno del portafogli cui interno erano custodite le quote dei partecipanti al viaggio.

