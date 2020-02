di F.F. #Spal twitter@bolognanewsgaia #SerieA

La Spal non ce la fa in casa con la Juventus e perde l’incontro per 1 rete a 2. Segna Ronaldo, poi la Spal pareggia su rigore al 69′ con Petagna e per la Juve ancora Ramsey.

(22 febbraio 2020)

