Coronavirus in Piemonte. Cirio annuncia la linea dura

di Redazione #Piemonte twitter@torinonewsgaia #Coronavirus

La Regione Piemonte preme l’acceleratore sui tamponi col presidente Cirio che annuncia il raddoppio della capacità di realizzazione dei test che passeranno da 500-600 a 1200 al giorno. L’annuncio insieme alla speranza, espressa pubblicamente, “di vedere qualche segnale di calo della curva epidemiologica”.

Il 18 marzo scorso sono morte in Piemonte altre 22 persone positive al Coronavirus, ma giunge anche notizia dei primi tre guariti. I decessi balzano a 166, cento in più in quattro giorni con i positivi quadruplicati nella sola provincia di Torino, passati da 305 a 1171 in pochi giorni. Solo 8.140 i tamponi.

Durissimo Cirio rispetto alle misure di contenimento: “Troppa gente in giro” ha detto. “Sto pensando di mandare l’esercito”. La dichiarazione è riportata dal quotidiano La Stampa.

(19 marzo 2020)

(19 marzo 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata



















