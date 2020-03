Ecco che spuntano le mazzette per la sanificazione da Coronavirus… Facciamo orrore…

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Nichelino

Il Comune di Nichelino si costituirà parte lesa, lo ha dichiarato il suo Sindaco Tolardo – “Comportamento che amareggia soprattutto in queste momento, ci costituiremo parte lesa” – dopo l’arresto in flagranza, per corruzione, di un dipendente del comune del Torinese e di una dipendente di una ditta di pulizie. I due si intrattenevano vicendevolmente pianificando, a suon di trattativa, come sfruttare l’emergenza coronavirus.

Le indagini erano partite per presunte irregolarità del dipendente del Comune, anche presidente della commissione della gara regionale per l’affidamento dei “servizi di pulizia di immobili e servizi accessori a ridotto impatto ambientale” della Regione Piemonte, tese ad agevolare un’impresa di pulizie pugliese presso la quale in passato il figlio aveva già lavorato. Lo scrive Repubblica.

Facciamo schifo e non abbiamo rispetto nemmeno per i virus mortali. Lo scriviamo noi.

(19 marzo 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata



















Share and Enjoy !