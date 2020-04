Share and Enjoy !

Torino piange Silvano Moschini , maestro del gelato torinese che ha deliziato generazioni di torinesi dal suo negozio di via Nizza 142. il Coronvirus se l’è portato via. Con lui se ne va un importante tassello della tradizione del gelato artigianale di Torino.

Torino, se n’è andato Silvano Moschini. Nessuno faceva il gelato come lui

