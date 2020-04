Carioca e Quercetti donano pennarelli e giocattoli per i bambini

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Scuola

L’azienda Carioca di Settimo Torinese e la fabbrica di giocattoli educativi Quercetti hanno deciso di donare rispettivamente kit di cancelleria e giocattoli per i bambini. Il materiale sarà inserito nei pacchi di solidarietà distribuiti dai volontari nell’ambito del progetto ‘Torino Solidale’ per sostenere la popolazione in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

A tal proposito la Città sottolinea come in questo momento di grande difficoltà per molti cittadini torinesi siano fondamentali la solidarietà, la generosità e le donazioni di chiunque abbia la possibilità di contribuire con un aiuto concreto e così, oltre ad assegnare buoni spesa alle persone che presentano situazioni di necessità, ha aperto un conto corrente ‘solidarietà’ presso la Banca Unicredit.

Chi lo desidera può effettuare una donazione con bonifico bancario a favore del Comune di Torino, IBAN IT69L0200801033000104431330 con la causale “Torino Solidale art. 66 dl 18/2020”. Inoltre, per le offerte di cibo o di altri beni di prima necessità, la Città di Torino ha anche attivato l’indirizzo mail torinosolidale@comune.torino.it .

7 aprile 2020

