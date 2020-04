Torino, primo caso di  studente positivo al Covid-19 in una residenza universitaria

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Coronavirus

Torino registra il primo caso di Coronavirus tra gli studenti di una residenza universitaria. Un giovane ospite, è il primo caso, è infatti risultato positivo al Covid-19. Il giovane, il cui tampone positivo risale al 5 aprile scorso, è ospite della residenza Olimpia dell’Edisu, in Lungo Dora Siena 104, informa Repubblica.

Il giovane era già in isolamento preventivo e non ha avuto contatti con altri studenti. Si trova attualmente in quarantena. nelle strutture universitarie torinesi sono stati diversi gli studenti in isolamento preventivo, tutti risultati negativi al tampone.

(7 aprile 2020)

