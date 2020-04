Piemonte, i contagi a quota 25.216. I decessi saliti a 2.913

di Redazione #Coronavirus twitter@torinonewsgaia #Piemonte

Contagi a quota 25.216 (+306), guarigioni a quota 4.442 e decessi a 2.931. Continua senza sosta la lotta del Piemonte contro il Coronavirus. Le persone finora risultate positive al Covid-19 in Piemonte: 3.300 in provincia di Alessandria, 1.465 in provincia di Asti, 952 in provincia di Biella, 2.407 in provincia di Cuneo, 2.220 in provincia di Novara, 12.401 in provincia di Torino, 1.094 in provincia di Vercelli, 998 nel Verbano-Cusio-Ossola, 228 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

I restanti 151 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. Più di 200 le persone in terapia intensiva.

(28 aprile 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata



















Share and Enjoy !