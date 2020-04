Torino: evade dai domiciliari e mette nei guai anche il fratello

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Nella notte del 24 aprile gli agenti della Squadra Volante hanno fermato un’auto con quattro persone a bordo alla guida della quale c’era un giovane italiano 23enne che ha con sé una dose di cocaina. Sotto il suo sedile gli agenti trovano poi un panetto di hashish del peso di quasi 100 grammi. Il ragazzo viene anche trovato in possesso di quasi 700 euro in contanti. Il ventitreenne viene arrestato per spaccio.

Tra i quattro occupanti dell’auto, tutti sanzionati per la violazione delle norme anticontagio Covid-19, c’è anche una diciannovenne che però dagli accertamenti risulta essere agli arresti domiciliari e viene quindi arrestata per evasione. Durante una perquisizione nella casa della 19enne gli agenti trovano, nella stanza occupata dal fratello, 1.200 euro in contanti e, dentro un armadio, tre buste contenenti quasi 200 grammi di marijuana. Anche il fratello viene quindi arrestato. Il giorno dopo è la volta della perquisizione a casa del 23enne alla guida dell’auto fermata dove vengono rinvenute una ventina di bustine contenenti marijuana, diversi contenitori contenenti infiorescenze della stesa sostanza e 5300 euro in contanti. Inoltre, oltre a tre piante di marijuana, vengono rinvenuti 2 bilancini di precisione e tutto il materiale necessario alla coltivazione in serra (lampade, fertilizzante, ventilatori, riscaldatori a luce ultravioletta, timer e rilevatori di temperatura e umidità).

(28 aprile 2020)

