Asti, prorogati al 30 giugno i termini di scadenza del concorso “Scintille”

Prorogati al 30 giugno i termini di scadenza di Scintille, il concorso rivolto a compagnie teatrali under 35 finalizzato alla produzione di uno spettacolo teatrale da promuovere sul territorio nazionale. Il concorso, giunto alla undicesima edizione, è promosso e realizzato dal Festival Asti Teatro in collaborazione con Tieffe Teatro Milano e la Fondazione Piemonte dal Vivo. A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria, lo svolgimento al Teatro Menotti di Milano e al festival Asti Teatro 42 è spostato a settembre, in date da definirsi.

Possono partecipare compagnie composte da un massimo di 8 attori, residenti in Italia, i cui membri non abbiano più di 35 anni, che abbiano un progetto, non ancora realizzato, di spettacolo di drammaturgia contemporanea originale e riscrittura di classici.

Dopo una prima selezione tra le proposte pervenute, saranno individuate otto compagnie che presenteranno un assaggio di 20 minuti del proprio spettacolo ad Asti e Milano. Il progetto vincitore, scelto dal pubblico e da una giuria di operatori teatrali, riceverà un contributo economico di 8 mila euro e la possibilità di rappresentare lo spettacolo finito nelle stagioni teatrali 2020/2021 di Asti e del Teatro Menotti di Milano.

La collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, in un’ottica di rete e promozione dei processi rivolti all’innovazione in campo artistico, alla sperimentazione dei nuovi linguaggi della scena con particolare riguardo ai giovani e alla promozione di nuovi talenti, si svilupperà attraverso la programmazione di una recita dello spettacolo vincitore sul territorio piemontese. La compagnia selezionata circuiterà con un cachet fisso stabilito in 1.500 euro + iva (onnicomprensivo di scheda tecnica e aiuti su piazza).

Nel caso in cui le prossime disposizioni ministeriali o regionali non consentissero il normale svolgimento del concorso, gli organizzatori si riservano il diritto di modificarne le modalità o di rimandarlo al prossimo anno.

Il materiale va inviato entro il 30 giugno all’indirizzo materiali@scintilleteatro.it , preferibilmente tramite WeTransfer, o attraverso il sito www.scintilleteatro.it .

Per ulteriori informazioni:

TieffeTeatroMilano: via Ciro Menotti 11, Milano

organizzazione@tieffeteatro.it Teatro Alfieri, Via L.Grandi 16, 14100 Asti

a.macinante@comune.asti.it Fondazione Piemonte dal Vivo, Via Bertola 34, 10121 Torino

grasso@piemontedalvivo.it

(14 maggio 2020)

