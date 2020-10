Un 43enne ha ucciso il compagno con trenta coltellate pare per motivi di gelosia. Il dramma dopo una convivenza di 15 anni culminata nel matrimonio civile tre anni fa. Protagonisti della vicenda L.M. di 43 anni originario di Cagliari e il suo compagno 42enne F.B., di Recco. I due vivevano a Casale Monferrato da una quindicina d’anni.

Da non perdere