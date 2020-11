L’Ordine dei Medici di Torino chiede un lockdown immediato

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Piemonte

L’Ordine dei Medici di Torino ha chiesto un lockdown immediato in Piemonte dovuto alla gravità della situazione sanitaria che rischia di fare saltare completamente il “sistema sanitario”.

La richiesta dopo le “numerosissime richieste e segnalazioni arrivate nelle ultime ore da medici ospedalieri e da medici di medicina generale”, come si legge in una nota. “Siamo pienamente consapevoli delle conseguenze economiche, sociali e psicologiche che può provocare per tutte le persone un nuovo lockdown – continua la nota -. Si tratta di un provvedimento che causa enormi disagi e che, pertanto, rappresenta davvero una soluzione estrema, per cui chiediamo al Governo di mettere in atto tutte le forme di aiuto e sostegno possibili. Tuttavia, la situazione è ora talmente grave che è in gioco la stessa tenuta del sistema sanitario, che altrimenti non sarà più in grado di provvedere alla salute dei cittadini”.

(1 novembre 2020)

