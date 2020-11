Torino e Lazio finisce 4-3 per i biancocelesti

Partitone quello tra Torino e Lazio che finisce 4 reti a 3 per i biancocelesti. A segno per il Torino Bremer, Belotti e Lukic; per la Lazio a segno Pereira, Milinkovic-Savic, Immobile e Caicedo.

(1 novembre 2020)

