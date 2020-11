“Il Presidente Cirio eviti ora gli sfoghi di rabbia sui social, più volte ha dichiarato grave la situazione covid in Piemonte”, lo scrive il PD Piemonte

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Politica

“Il Governo ha dovuto assumere decisioni difficili e nette per tutelare la salute, il sistema sanitario e, in prospettiva, anche l’economia. La stretta è stata necessaria in Italia e la nostra situazione è condivisa in tutti i Paesi europei che lottano contro una seconda ondata della pandemia che è stata più violenta e veloce di quanto fosse stato previsto” è quanto dichiarano il Segretario regionale del Partito Democratico Paolo Furia e il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo in un comunicato stampa giunto in redazione.

“Il Presidente Cirio, che adesso si abbandona a sfoghi di rabbia sui social, e la sua Giunta – proseguono gli esponenti dem – hanno ammesso, più volte, sia in sedi ufficiali che attraverso dichiarazioni a mezzo stampa, che il Piemonte sta vivendo una situazione molto grave che coinvolge ospedali e medicina territoriale tanto che la Regione Piemonte ha anticipato alcune strette, prevedendo già nelle settimane scorse, la didattica a distanza per le scuole superiori e la chiusura dei centri commerciali nel fine settimana. Quindi, oggi, il Presidente Cirio non può permettersi di cavalcare la rabbia della gente che protesta per le chiusure delle attività e per le restrizioni dal momento che è stato il primo a ritenerle necessarie. E’ vero che risulta inspiegabile che alcune Regioni, con situazioni gravi, siano state inserite in zona gialla – concludono Furia e Gallo – Su questo occorre evidentemente capire se i dati sono omogenei e chiediamo, quindi, al Governo di renderli sempre disponibili. E’ inutile adesso fare speculazioni politiche, il Governo chiarisca, ma noi occupiamoci del Piemonte che dovrà affrontare settimane molto complicate”.

(5 novembre 2020)

