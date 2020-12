Torino, eseguite misure cautelari

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Nella mattinata odierna è stata data esecuzione ad alcune misure cautelari emesse dal Tribunale di Torino su richiesta della Procura della Repubblica (P.M. dr. COLACE), all’esito di un’indagine delegata alla Squadra Mobile ed originata da una denuncia presentata da uno straniero di origini marocchine.

Le indagini, svolte costantemente in totale sinergia tra la Procura della Repubblica e la Squadra Mobile della Questura, sono state intese a fare piena luce sugli episodi sospetti investigati ed hanno evidenziato una gestione dell’attività info-investigativa al di fuori delle regole procedurali, da parte di quattro appartenenti alla Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. “Dora Vanchiglia”.

In base alle risultanze dell’indagine, il G.I.P. dr.ssa PALMIERI ha disposto la misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio del pubblico ufficio, per periodi compresi tra 6 e 10 mesi, contestando agli operatori di Polizia condotte che hanno integrato i reati di cui agli artt. 605, 314, 317, 319, 479 c.p. e di cui all’art. 73 del D.P.R. 309/90 (quest’ultimo in relazione ad una specifica operazione di polizia condotta con metodologie non conformi alla normativa).

Lo straniero denunciante è stato a sua volta colpito dalla misura cautelare coercitiva della custodia in carcere, per la violazione della legislazione in materia di sostanze stupefacenti e per corruzione.

Così un comunicato stampa della Questura di Torino.

(4 dicembre 2020)

