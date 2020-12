Potrete seguire il digiuno dei Volters e le motivazioni per questo sciopero sulla nostra pagina Facebook :

Anche Volt chiede alle Istituzioni di “aggiornare le decisioni sulla cannabis. Aggiornarle sulla base degli sviluppi politico-scientifici in corso in tutto il mondo e intonarle al buon senso di chi cerca di vivere liberamente scelte individuali, terapeutiche o professionali.”

Volt ha deciso di aderire allo sciopero della fame organizzato da Meglio Legale e Fuori luogo : uno sciopero a staffetta per sostenere la legalizzazione della cannabis ad uso terapeutico.

Dal 30 novembre 6 volters torinesi stanno digiunando a turno per sensibilizzare le istituzioni circa le importanti implicazioni della piena legalizzazione della Cannabis.

Volt Torino sta digiunando per legalizzare la cannabis terapeutica

