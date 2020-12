La rassegna “Cuntè Munfrà” è promossa dalla casa degli alfieri /Archivio Teatralità Popolare e dall’Unione Colli Divini ed è sostenuta dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione CRT. La direzione artistica di Cuntè Munfrà è di Massimo Barbero per l’Archivio Teatralità Popolare di casa degli alfieri, l’ideazione è di Luciano Nattino.

L’agnello Bertu, figlio della pecora Berta intraprende un viaggio che, nella notte di Natale lo mette nei guai, lo sperde e lo ritrova fino alla capanna del Bambinello in un gioco di comicità e poesia che, per un’ora, trasporta lo spettatore nell’atmosfera natalizia più genuina.

Lo stile della narrazione ammicca a quello di Dario Fo nel suo Mistero Buffo, ma il lavoro è soprattutto un quadro popolare, un grande Presepe in cui la fanno da padroni gli animali, specchio di vizi e virtù umane.

Le date di pubblicazione sono: 16,18, 21 e 24 dicembre in première alle ore 21.

Un’inedita novena natalizia, “La nuveina del Berin ” con “Il Natale visto con gli occhi dell’agnello”, il tenero racconto popolare in lingua piemontese che l’attore racconterà a puntate aggiungendo mini introduzioni e commenti da “dietro le quinte”.

Nell’ambito della rassegna “Cuntè Munfrà, dal Monferrato al Mondo” , verrà offerto al pubblico sulla pagina Facebook di Archivio Teatralità Popolare e sul canale YouTube Banco delle Memorie dal 16 al 24 dicembre , in quattro mini puntate, lo spettacolo del Teatro degli Acerbi “El Natal del Berin” di e con Fabio Fassio, registrato appositamente al Teatro Balbo di Canelli in questi giorni.

Il Teatro degli Acerbi e lo spettacolo “La nuveina del Berin”: 16,18, 21 e 24 dicembre in première alle ore 21 in streaming #live

