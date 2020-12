“Mio figlio è omosessuale e chirurgo”, e paga il delinquente per spezzargli le mani

di Paolo M. Minciotti

Duemilacinquecento euro era il compenso pagato dal padre, la buona famiglia tradizionale foriera di tutti gli amori, per spezzare le mani al figlio omosessuale e chirurgo: per distruggerlo fisicamente e professionalmente dopo averlo insultato, minacciato, dopo averlo fatto pedinare. Ma il delinquente ingaggiato per il crimine si è tenuto i soldi ed ha avvisato la vittima dei buoni propositi del padre che viene denunciato.

Al buon padre è toccato infine patteggiare una pena a due anni, dopo essere stato divorato dall’odio verso il figlio che – nonostante l’omosessualità che lo rendeva evidentemente inferiore ai suoi occhi accecati dall’invidia e dal livore – aveva raggiunto a 40anni una posizione professionale riconosciuta come chirurgo. Ogni altra parola è inutile.

