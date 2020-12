Gallo (PD): “Un nuovo strumento per la ripartenza delle imprese grazie all’intervento del Pd”

E’ stata approvata oggi dalla III Commissione del Consiglio regionale la delibera attuativa dello strumento finanziario proposto dal Gruppo del Partito Democratico nella discussione del Riparti Piemonte! Questo strumento fortemente voluto dal Presidente Gallo prevede “Contributi a sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie imprese”.

“Siamo molto soddisfatti per il definitivo via libera di questo strumento che, da gennaio, consentirà agli imprenditori che investiranno fondi nel capitale della propria società di ottenere dalla Regione un contributo a fondo perduto pari al 30% dell’investimento!” dichiara il Presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo.

“Grazie all’intervento del Partito Democratico – prosegue Gallo – siamo riusciti ottenere la creazione di uno strumento di politica industriale che sarà importante per rilanciare il lavoro, l’occupazione e l’economia in Piemonte. Si tratta di un passo importante per dare ossigeno alle imprese che hanno dovuto affrontare gravissime difficoltà”.

“Fin dall’inizio della crisi il Partito Democratico, con proposte concrete e chiare – conclude il Presidente Gallo – ha cercato di fornire un aiuto al mondo delle imprese. Ho sempre creduto molto in questo strumento e ritengo che, nei prossimi mesi, potrà essere decisivo per sostenere concretamente la nostra economia e metterla nelle condizioni di risollevarsi e ripartire”.

(17 dicembre 2020)

