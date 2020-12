Il quarantaduenne è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Avendo avuto notizia della presunta attività di spaccio di un cittadino italiano di 42 anni, alcuni giorni fa gli agenti del commissariato San Secondo hanno controllato l’uomo e la sua abitazione in zona San Paolo. Nella soffitta, priva di corrente elettrica, i poliziotti hanno trovato un sacchetto di carta contenente 8 panetti di hashish, “griffati” con un noto marchio di moda, da circa 100 grammi ognuno, per un totale di oltre 8 etti di sostanza stupefacente. Due lame cutter erano, invece, state occultate nella camera da letto.

Torino: 8 panetti di hashish nascosti in soffitta. Pusher arrestato

