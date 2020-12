Torino: agli arresti domiciliari, gira in macchina con l’amico. Ventiseienne arrestato per evasione

di Redazione #Torino twitter@torinonewsgaia #Cronaca

Nella tarda mattinata di domenica gli agenti della Squadra Volanti controllano un veicolo con a bordo due soggetti in via Tollegno. Il passeggero, cittadino ecuadoregno di 26 anni, riferisce agli operatori di essere uscito senza alcun documento al seguito. L’uomo viene invitato a declinare le proprie generalità. Il ventiseienne le fornisce parzialmente, omettendo parte del cognome e mentendo sul proprio anno di nascita. Invitato nuovamente ad esplicitare i propri dati, questi inizia a manifestare insofferenza al controllo. Poco dopo l’uomo viene identificato. In fase di accertamenti emerge come lo straniero fosse agli arresti domiciliari da novembre scorso e scattano le manette per evasione e falsa attestazione.

Informa un comunicato stampa della Questura di Torino.

(30 dicembre 2020)

©gaiaitalia.com 2020 – diritti riservati, riproduzione vietata