La Rosetta si è dimessa

di Redazione #Vercelli

La Sindaca Michela Rosetta agli arresti domiciliari per le note vicende, dopo essere stata sospesa per un anno e mezzo, ma non dalla Lega, si è dimessa. Atto come minimo dovuto, dopo le polemiche scatenate e le azioni di cui è accusata, orribili azioni, e per permettere alla giustizia di fare il suo corso senza intoppi.

La vicenda aveva scatenato il panico nella Lega e in Matteo Salvini, ma non per l’orribile vicenda dei “pacchi per gli sfigati” e quelli per i ricchi, ma perché Rosetta si era fatta selfie con tutto il gotha leghista, selfie che Salvini avrebbe dato ordine furioso di rimuovere. Senza grande successo, a quanto pare. Il segretario si era tuttavia ben guardato dal commentare la vicenda, essendo possibili elezioni alle porte e una crisi di governo sulla quale speculare.

Lei naturalmente nega ogni accusa, ci sono intercettazioni, pare e dichiara “Ho sempre agito nell’esclusivo interesse della popolazione, cercando di aiutare tutti coloro che versavano in condizioni di difficoltà e facendo buon uso dei denari pubblici”. La giustizia farà il suo corso e San Germano Vercellese dovrà tornare a votare. Non è detto che il paese cambi colore, anzi è più probabile il contrario.

(18 gennaio 2021)

