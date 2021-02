Sabato 13 febbraio la stagione dello Spazio Kor continua con l’incontro “Navigando l’Acheronte: viaggio nella genesi de Lo psicopompo”

di Redazione, #Asti

Un uomo e una donna, chiusi in una casa, si confrontano sulla morte, sul desiderio di morte. Non in maniera teorica, ma come fatto reale, concreto: perché la donna ha deciso di morire. E vuole essere aiutata dall’uomo. I due non sono estranei ma sono una coppia, un certo tipo di coppia, unita da un rapporto importante, intimo. Forse il più viscerale e violento rapporto che possa esistere tra le persone.

L’Acheronte, secondo la mitologia classica, è uno dei fiumi dell’Inferno, più precisamente quello che debbono attraversare le anime per giungere nell’Impero dei Morti. È il fiume del dolore. Dario De Luca, autore, regista e interprete, insieme a Milva Marigliano, de Lo psicopompo, condurrà il pubblico lungo questo fiume, nelle pieghe dell’opera in un racconto che si dipana tra immagini dello spettacolo e riflessioni sulla struttura e la genesi dello stesso, provando a indagare l’imperscrutabile: il misterioso desiderio di morte che può affliggere l’uomo.

Lo spettacolo ha vinto il Premio UBU 2019 (“Miglior progetto sonoro” a Hubert Westkemper), con nomination a Milvia Marigliano come “Migliore attrice”; il testo ha vinto il Premio Sipario Centro Attori 2018.

La partecipazione allo spettacolo è gratuita e limitata a un massimo di 100 spettatori. È quindi necessario prenotare via mail a info@spaziokor.it oppure tramite Whatsapp con un messaggio al numero 388.7212317. Lo spettatore riceverà un link per partecipare alla diretta Zoom.

La stagione Public è realizzata da Spazio Kor in collaborazione con Città di Asti, Fondazione Piemonte dal Vivo, Teatro degli Acerbi, Parole d’Artista, Mon Circo e Concentrica, e con il sostegno di Fondazione CRT, Regione Piemonte e Fondazione CrAsti, con maggiore sostenitore la Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del Progetto PATRIC.

Per informazioni e aggiornamenti: www.spaziokor.it.

(9 febbraio 2021)

