Torino: due locali controllati venerdì 5 febbraio, per uno disposta la chiusura di cinque giorni

Poco dopo le le 21.30 di venerdì scorso gli agenti del commissariato San Paolo, transitando su corso Francia, notando un’attività commerciale regolarmente aperta con all’interno tre avventori, decidono per un controllo all’interno del negozio appurando l’effettiva esposizione del cartello indicante il numero 1 come presenza massima di clienti che potevano sostare contemporaneamente nel locale.

Essendo i clienti presenti all’interno le forze dell’ordine hanno così disposto la chiusura provvisoria dell’esercizio per la durata di 5 giorni, e sanzionato il titolare.

Un’ora prima la pattuglia aveva controllato un’attività commerciale in via Vandalino, dove erano stati segnalati quattro avventori in coda all’esterno del locale. Gli agenti hanno constatato l’assenza del cartello indicante la capienza massima all’interno del negozio, motivo per cui è stato sanzionato il titolare.

(9 febbraio 2021)

