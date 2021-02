Universiadi: per il PD Valle bisogna “Coinvolgere tutti per vincere la sfida”

di Redazione, #Torino

“Le XXXII Universiadi Invernali e gli Special Olympics del 2025 rappresentano una grande opportunità per Torino e per il Piemonte, un’occasione di rilancio che avrà ricadute importanti sui nostri territori. Ospitare eventi sportivi di primario interesse non solo per il mondo universitario, potrà aiutare il sistema turistico piemontese nella ripresa e valorizzare l’immagine di Torino” afferma il Vicepresidente della VI Commissione del Consiglio regionale Daniele Valle, a margine della seduta delle Commissioni congiunte di Consiglio regionale e Comune di Torino da lui richiesta.

“Le Olimpiadi hanno fatto scoprire le bellezze del Piemonte rilanciandolo dal punto di vista turistico, economico, culturale – prosegue Valle – e le Universiadi potranno diventare l’occasione per una nuova rinascita e per poter usufruire anche successivamente di lasciti importanti come quelli delle residenze universitarie”.

“Penso si debba lavorare intensamente – conclude Daniele Valle – per riuscire a portare questi eventi a Torino e credo che il dossier di candidatura possa essere approfondito attraverso un confronto con i territori, con le circoscrizioni, con i Consigli regionale del Piemonte e comunale di Torino. La sfida di ospitare le Universiadi deve essere vinta e tutti insieme possiamo riuscirci”.

(18 febbraio 2021)

