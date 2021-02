Il commento del PD sugli avvisi di garanzia a carico degli amministratori locali su qualità dell’aria

di Redazione, #Torino

La questione ambientale è al centro delle preoccupazioni del Partito Democratico. Ed è un fatto suffragato dai dati che Torino e il Piemonte siano meno inquinate che in passato, anche grazie alle politiche, spesso “bipartisan” messe in campo per migliorare la qualità dell’aria (cfr. http://relazione.ambiente.piemonte.it/2019/it/aria/risposte/strategia-qualita#:~:text=Negli%20ultimi%20decenni%20la%20qualit%C3%A0,ha%20indicato%20a%20protezione%20della).

Naturalmente quello dell’inquinamento dell’aria è un problema di alta complessità tecnica e scientifica, che se letto alla luce del tema del cambiamento climatico globale raggiunge dimensioni ben superiori al nostro territorio. Peraltro anche la rielaborazione dei dati acquisiti durante la pandemia covid potrà fornire utili e finora inediti spunti di riflessione ed elementi scientifici atti ad individuare le misure di contrasto realmente efficaci.

Un problema che in ogni caso difficilmente può essere affrontato attraverso l’attribuzione di responsabilità in capo ai soli amministratori locali. Oggi fare l’amministratore locale in Italia sta diventando quasi impossibile e le notizie giudiziarie confermano l’assoluta trasversalità della questione. Nel rispetto dell’azione della magistratura, riteniamo non più eludibile una revisione della normativa complessiva sulle responsabilità in capo ad amministratori e funzionari locali su tematiche di questa portata.

Così il comunicato stampa congiunto di Paolo Furia, Segretario Regionale PD Piemonte e di Mimmo Carretta, Segretario Metropolitano PD Torino.

