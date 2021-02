Il Torino FC alle prese con i contagi da Covid-19

C

Il Torino continua a fare i conti con i contagi da Coronavirus e comunica in una nota stampa “dall’analisi del tampone molecolare svolto ieri sera è emersa un’ulteriore positività al Covid-19. Anche oggi la squadra, su disposizione dell’autorità sanitaria locale competente, non sosterrà alcuna sessione di allenamento”.

