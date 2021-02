Torna la Biella-Piedicavallo. L’edizione numero 40 il 21 marzo

C

In campo femminile tornerà a cimentarsi sulle strade biellesi Elisa Stefani. Le iscrizioni sono aperte sino al 18 marzo sul sito www.biellasport.net .

Tornerà il 21 marzo la Biella-Piedicavallo, 40ª edizione, insieme alla quarta Balma-Piedicavallo, che sta riscuotendo il consueto successo: più di 100 preiscritti e l’arrivo di alcuni nomi di rilievo nel panorama nazionale della corsa su strada, come Italo Quazzola, ultimo a scrivere il suo nome nell’albo d’oro, Francesco Carrera, Catherine Bertone ed Elisa Stefani.

