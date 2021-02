Dal 1° marzo stop pagamenti in contanti verso il Comune di Aosta

Un comunicato del Comune di Aosta informa che il cambiamento “riguarda tutti i servizi erogati dal Comune di Aosta, con particolare riferimento ai pagamenti effettuati allo sportello amicoinComune , inclusi quelli svolti dalla società Aps”. L’amministrazione informa inoltre che fanno eccezione le contravvenzioni della polizia locale che potranno essere pagate soltanto tramite la piattaforma PagoPA e non più agli sportelli.

A partire dal 1° marzo tutti i pagamenti dovuti al Comune di Aosta dovranno essere eseguiti attraverso il sistema PagoPA, come da normativa. non saranno quindi più accettati contanti e bonifici, mentre sarà possibile continuare con i pagamenti agli sportelli con bancomat e carte di credito.

