Torino: arrestati per detenzione ai fini di spaccio 3 giovani nel quartiere San Paolo

Tutto è partito da un casuale controllo di un taxi che ha bruciato un semaforo rosso in Corso Peschiera. Personale del Comm.to San Paolo in servizio di Volante, lo scorso giovedì pomeriggio, ferma la vettura per sanzionare il conducente indisciplinato. All’interno, la persona trasportata, un venticinquenne italiano ed incensurato, si mostra però eccessivamente nervoso alla vista degli agenti che decidono di perquisirlo.

L’uomo viene così trovato in possesso di ben 200 grammi di cocaina. Ulteriori investigazioni permettono poi agli agenti di individuare altri due giovani in possesso di cocaina e bilancino di precisione. Tutti e tre i giovani, di 25, 21 e 35 anni, sono stati tratti in arresto.

(3 marzo 2021)

