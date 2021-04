Scandeberech (Forza Italia): l’Assessore Sacco “dia risposte ai taxisti”

di Redazione, #Politica

“Legittima la manifestazione odierna dei taxisti, da mesi hanno un’interlocuzione con l’Assessore Sacco per individuare i voucher taxi per le fasce deboli, per gli anziani e per determinate fasce ISEE, ma ad oggi i soldi risultano incassati dal Comune (circa due milioni di euro) ma la delibera per erogarli non esiste ancora. Da mesi i taxisti denunciano alla sottoscritta l’immobilismo della giunta. Forza Italia chiede chiarezza, vogliamo sapere quando siano stati erogati i fondi e vogliamo sapere a partire da quale giorno tale attività potrà diventare reale. Per questo motivo ho richiesto le comunicazioni in aula della Sindaca o dell’Assessore – La sottoscritta Federica Scanderebech, ai sensi dell’art. 112 del Regolamento del Consiglio Comunale chiede alla Sindaca, e/o all’Assessore in questione, di comunicare in aula durante il prossimo Consiglio Comunale in merito ai voucher taxi rivolti ad anziani e fasce deboli di cui il Comune parrebbe avere in cassa i soldi, ma non sta deliberando alcun documento per renderli attuabili”.

Così un comunicato stampa della Vice Capogruppo di Forza Italia Federica Scanderebech.

(29 aprile 2021)

©gaiaitalia.com 2021 – diritti riservati, riproduzione vietata