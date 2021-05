Alessandria primo capoluogo d’Italia ad attivare il chatbot

Uno strumento, nelle parole del Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco che contribuirà a fare in modo che anche ad Alessandria “la digitalizzazione possa contribuire a ridurre sempre più la distanza tra i cittadini e le istituzioni”. Il chatbot #nonpossoparlare è un risponditore intelligente, che simula la conversazione con un essere umano ed è in grado di interrogare il centro antiviolenza a qualsiasi ora senza lasciare dati sul proprio telefono.

Alessandria è il primo capoluogo d’Italia ad attivare un chatbot, si tratta di uno strumento discreto sul sito del Comune che aiuta le donne vittime di violenza e che assicura l’anonimato. L’iniziativa ha realizzato l’associazione Save the Woman .

