Le Universiadi invernali a Torino. Il commento dell’Assessore Andrea Tronzano 

“A Bilancio abbiamo inserito la somma di 5 milioni dedicata proprio alle Universiadi per arrivare pronti al 2025. Che questa notizia – continua l’Assessore Tronzano – giunga proprio nel mese che ha visto il passaggio del Giro d’Italia di ciclismo, con un forte impegno del nostro Ente e soprattutto con un grande ritorno di immagine e di attenzione per il territorio piemontese è un segnale fortissimo. Il Piemonte riparte”.

“Torino città sportiva e universitaria con una forte attenzione e appeal per i giovani. La Regione Piemonte crede molto nei valori dello sport e della gioventù e la splendida notizia che le Universiadi invernali si terranno a Torino e nel nostro territorio dà valore al nostro impegno per valorizzarli al massimo” – commenta così l’Assessore al Bilancio Andrea Tronzano la notizia della designazione del FISU che ha ufficializzato Torino quale sede di questo importante evento –

C

13.5 C