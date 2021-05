Incidente in piazza Rivoli. La Polizia cerca testimoni

di Redazione, #Torino

In corso Trapani a Torino, all’ingresso del sottopasso di piazza Rivoli, si è verificato un gravissimo incidente stradale. Per cause ancora da accertare, una moto è entrata in collisione con un un’auto (lancia Y). L’impatto è stato violentissimo e il motociclista è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Maria Vittoria.

La Polizia Municipale, intervenuta sul posto per i rilievi, è alla ricerca di testimoni. Chiunque fosse in grado di fornire elementi utili sul sinistro può contattare l’ufficio Sinistri RadioMobile telefonando ai numeri 011.011.26510 – 011.011.26284.

(26 maggio 2021)

