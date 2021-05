Intervento di cura dell’alberata di via Sospello, dal 27 maggio

di Redazione, #Torino

Prende il via giovedì 27 maggio, un intervento di cura dell’alberata di via Sospello per tutta la sua lunghezza, da Parco Sempione a via Stradella. Il cantiere prosegue la riqualificazione complessiva dell’alberata iniziata negli anni scorsi, e sarà costituito da tre tipologie d’intervento: la potatura di allevamento dei 194 giovani alberi messi a dimora negli ultimi anni, volta a formare correttamente le loro chiome per garantirne un corretto sviluppo nel tempo; la potatura di mantenimento di 77 alberi, di cui si elimineranno branche e rami secchi o sovrannumerari e si procederà, dove necessario, ad una limitata riduzione della dimensione delle loro chiome; l’abbattimento di 43 alberi secchi, o ammalorati in modo irrecuperabile.

La riqualificazione dell’alberata si completerà nel prossimo autunno con la messa a dimora di 107 alberi. Si tratta di un intervento che la Città ha chiesto venga realizzato nell’ambito delle opere di compensazione per gli abbattimenti che si sono resi necessari all’interno del cantiere per la linea ferroviaria Torino-Ceres in corso Grosseto.

(26 maggio 2021)

