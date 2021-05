Lavorare con il Teatro degli Acerbi

di Redazione,

Il TDA cerca un collaboratore teatrale per supportare la compagnia nelle attività di segreteria organizzativa, promozione e supporto amministrativo. La call è rivolta sia a chi si è formato e/o ha già esperienza nel settore teatrale, sia a chi proviene da un altro percorso professionale. Soprattutto per questi secondi, rimandiamo al nostro sito per scoprire la nostra realtà e i nostri progetti.

Il momento di crescita e di sviluppo del Teatro degli Acerbi si accompagna, in questo momento storico, ad un periodo di inevitabili trasformazioni generali che ci aspettano e a cui andiamo incontro. Anche per questo, la scelta si orienterà verso una persona con una spiccata capacità di intuizione, di iniziativa e di visione (e perché no, anche di sogno) verso il futuro. È fondamentale, infatti, precisare che si sta cercando un/una professionista da accogliere all’interno della Compagnia con la specifica volontà di avviare una collaborazione a lungo termine.

Si ricerca una persona competente, motivata, collaborativa, curiosa, ben disposta al lavoro di gruppo, con ottime capacità nei rapporti interpersonali e di coordinamento organizzativo. Il ruolo richiede un’ampia flessibilità nel gestire i diversi ambiti del lavoro raccordandosi con il nucleo artistico/direttivo della compagnia: promozione, distribuzione, progettazione, elaborazione di strategie e analisi di nuove idee/progetti e la loro fattibilità.

Stile di lavoro, competenze, attitudini

La natura del nostro lavoro richiede grande flessibilità sia nell’approccio che nella gestione delle attività: disponibilità ad avere orari di lavoro non sempre standard, a saper gestire e risolvere i problemi in maniera intuitiva, critica e indipendente. E’ inoltre indispensabile aver sviluppato o essere fortemente motivati a sviluppare una visione di tutti gli aspetti e i processi del lavoro e ad assumersi le responsabilità che il ruolo comporta.

Richiediamo conoscenza dell’ambiente microsoft (pacchetto office) e di possedere nozioni di base di utilizzo degli strumenti informatici di base, utilizzo dei social, automunito patente B.

Spiccate capacità di comunicazione e attitudine al lavoro di squadra completano il profilo del nostro collega ideale.

Il ruolo proposto richiede cura e attenzione in ogni dettaglio, per questo chiediamo di lavorare con noi in esclusiva.

L’impegno è full time e prevede una retribuzione fissa mensile proporzionata al ruolo ricoperto.

La sede di lavoro sarà prevalentemente presso i nostri uffici che si trovano ad Asti e presso le sedi di spettacolo (astigiane).

La selezione terrà conto della disponibilità da parte del/la candidato/a, compatibilmente con la futura situazione sanitaria legata all’emergenza Covid-19, a raggiungere Asti secondo un calendario elastico e stabilito di comune accordo per poter interagire e collaborare al meglio con la Compagnia.

Per questo, e per poter valutare al meglio i profili di tutti/e gli/le interessati/e, viene richiesta, oltre ad un cv aggiornato, una lettera motivazionale che possa raccontare, con precisione ed onestà, ciò che ha spinto alla candidatura.

Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV e la lettera di presentazione entro il 20 giugno 2021 | segreteria@teatrodegliacerbi.it.

(31 maggio 2021)

